Sectia 1 de Politie Brasov efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "violenta in familie" si "distrugere".Astfel, luni, 22 mai, in jurul orei 19.30, oamenii legii au fost alertati de catre o femeie cu privire la faptul ca sotul acesteia ar fi agresat-o fizic in timp ce se aflau la locuinta comuna.Un echipaj de politie s-a deplasat la adresa indicata, unde l-au identificat pe agresor in persoana unui barbat, in varsta de 46 de ani. "Din ...