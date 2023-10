Doua persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, in urma unui accident produs luni, 9 octombrie, in localitatea Lisa, pe DJ 104A. Potrivit politistilor, soferul ar fi pierdut controlul asupra volanului si a pasarit partea carosabila. "In jurul orei 14.00, pe Drumul Judetean 104A, de pe raza localitatii Lisa, s-a produs un accident de circulatie. Politistii rutieri sositi la ... citeste toata stirea