Si-a gasit masina... in gardul vecinului

Luni, 12 februarie, in jurul orei 4.00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Hoghiz au fost sesizati de catre un barbat din localitatea Racos, cu privire la faptul ca autoturismul sau a fost furat, avariat si apoi abandonat in vecinatatea domiciliului sau."In urma sesizarii la fata locului s-a deplasat o echipa operativa, care, in urma cercetarilor efectuate, a identficat persoana banuita de comiterea infractiunii, un tanar de 26 de ani, care ar fi sustras autoturismul din fata ... citește toată știrea