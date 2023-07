Un om al strazii a decedat, marti, in Piata Sfatului, echipa de interventie chemata la fata locului nemaiputand decat sa declare decesul."A murit in zona fantanii arteziene. Oamenii nostri spuneau ca omul zacea mort in Piata Sfatului, iar langa el erau persoane care mancau la terasa. Cam aici am ajuns...", a declarat directorul Serviciului de Ambulanta, David Levente.Potrivit acestuia, din primele date reiese ca omul era mort de mai multe ore, avand deja vizibile semnele cadaverice. "Nu ... citeste toata stirea