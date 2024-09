Si-a intalnit "gardianul" pe Iuliu Maniu. Un barbat cautat pentru incarcerare la Codlea a dat nas in nas, pe strada, cu un politist de penitenciare

Un barbat cautat de politisti a avut ghinionul sa dea nas in nas cu un politist de penitenciare de la Codlea, care l-a recunoscut imediat si si-a alertat colegii politisti.Gardianul l-a zarit pe strada pe barbatul care era cautat de poliistii brasoveni, sambata, 14 septembrie, in timp ce angajatul inchisorii era in timpul liber si se plimba pe strada Iuliu Maniu din Brasov. Gardianul si-a dat seama ca semnalmentele corespund si a sunat imediat la 112. "In scurt timp, politistii de la Sectia 5 ... citește toată știrea