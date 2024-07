Si-a jefuit consoarta. N-a vrut sa-i dea bani, i-a luat bijuteriile, pentru care ar fi fost in stare sa o injunghie

In noaptea de sambata spre duminica, 29/30 iunie, in jurul orei 2:00, o brasoveanca a sunat la Politie si a declarat ca, in timp ce se afla la domiciliu, aceasta ar fi fost deposedata de bunuri si agresata fizic de catre concubinul sau."In baza sesizarii, la adresa indicata, un imobil din strada Zizinului, din municipiul Brasov, s-a deplasat o echipa operativa, care a constat ca cele sesizate se confirma. Astfel, in urma cercetarilor efectuate a rezultat ca, in timp ce se aflau la domiciliu, ... citește toată știrea