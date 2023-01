Si-a luat singura prima de "Mos Gerila": A furat din firma in ajun de Revelion, pe 8 ianuarie Politia i-a luat banii din casa

Politisti din cadrul Sectiei 3 Politie Brasov a identificat suspectul in cazul unui furt din firma, raportat de o firma din Brasov in ultima zi a anului. Autorul s-a dovedit a fi o angajata, care apucase sa faca si cumparaturi din banii pe care si i-a luat, probabil, drept prima de "Mos Gerila".Potrivit dosarului instrumentat, "in noaptea de 30 spre 31 decembrie 2022, o femeie, angajata a unei societati comerciale din municipiul Brasov, ar fi sustras o suma de bani din interiorul societatii ... citeste toata stirea