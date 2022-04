Si-a mai pierdut o data fiica

Biroul de Investigatii Criminale Brasov a fost sesizat sambata, 16 aprilie, de catre un barbat din municipiul Brasov cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de 34 ani, a plecat voluntar, vineri, 15 aprilie, in jurul orei 17.00, in timp ce se afla pe strada Bisericii Romane din municipiul Brasov, intr-o directie necunoscuta si nu a revenit pana in prezent la domiciliu.Cazul a fost mediatizat sambata, 16 aprilie, in jurul orelor 11.00, ... citeste toata stirea