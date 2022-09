Si-a "oprit" masina in terasa restaurantului: era si beat, conducea si-n "creierii noptii"

Politisti din cadrul Politiei Orasului Zarnesti efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante". In fapt, in noaptea de duminica spre luni, in jurul orei 3.15, un barbat, care conducea un autovehicul pe strada Dr. Tiberiu Spirchez, din orasul Zarnesti, a acrosat bordura trotuarului, situata pe partea dreapta a sensului sau de mers, a rupt o banca si a patruns pe terasa unei societati ... citeste toata stirea