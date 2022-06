Si-a pierdut sotul la Urgente

Marti, 14 iunie 2022, Biroul de Investigatii Criminale din cadrul Politiei Municipiului Brasov a fost sesizat de catre sotia unui barbat, in varsta de 72 ani, din municipiul Brasov cu privire la faptul ca, in cursul aceleiasi zile, in jurul orei 15.00, in timp ce se afla la unitatea de primiri urgente a Spitalului Clinic Judetean Brasov, a plecat intr-o directie necunoscuta si nu a ajuns la domiciliu pana in prezent.Semnalmentele indicate de familie: inaltime 1,80 m, ... citeste toata stirea