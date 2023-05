Descoperire macabra in Schei. Un barbat de 58 de ani, care murise de doua saptamani, a fost gasit mort in casa, joi, 5 mai. Mama lui, o femeie de 90 de ani, il tinuse in dormitor, acoperit de niste prosoape.Vecinii, insa, au simtit miros de mort si au alertat noaptea trecuta autoritatile. Acestia au marturisit reporterului BizBrasov.ro ca atunci cand treceau pe langa casa simteau un miros de ... citeste toata stirea