In cadrul unei actiuni rutiere ce s-a desfasurat pe raza municipiului Sacele, politistii au dat peste un sofer cu permis emis in Bulgaria, identificat ca fiind "fals in acte". La verificarea documentului, s-a observat ca "permisul de conducere prezentat, emis de statul bulgar, nu avea elementele de securitate conforme cu cele ale emitentului", potrivit raportului IPJ.S-a procedat la ... citeste toata stirea