Si-a ucis tatal: 11 ani de puscarie

Un tanar de 24 de ani din Brasov a fost condamnat la 11 ani si 4 luni de inchisoare pentru ca si-a ucis tatal, apoi i-a aruncat trupul intr-o rapa din judetul Arges.Cercetarile in acest caz au inceput anul trecut in decembrie, cand o mana a victimei a fost gasita pe raza localitatii Dragoslavele. Tanarul a recunoscut in fata instantei fara ezitare ca si-a ucis tatal si a descris scene care nu pot fi redate.A povestit ca nu avea o relatie buna cu parintele sau, pentru ca acesta era o fire ... citește toată știrea