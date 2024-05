Si-a uitat "permisul" acasa, de fapt nu-l avea deloc

Duminica, 12 mai, in jurul orei 18.40, politistii din Fagaras, la un control de rutina, au dat peste un sofer... cu ceva tupeu. "Dupa oprire, conducatorul auto, un barbat, de 49 de ani, din localitate, le-a relatat politistilor ca detine permis de conducere, insa nu il are asupra sa. In urma ... citește toată știrea