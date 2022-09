Si-a violat fiica vitrega minora timp de un an. Procurorii cer arestarea barbatului de 50 de ani

Procurorii brasoveni au demarat actiunea penala fata de un barbat de 50 de ani care si-a violat fiica vitrega.,,Din probatoriul administrat pana in prezent, s-a retinut ca, de aproximativ doi ani, inculpatul, in calitate de tata vitreg, a profitat de ascendentul avut asupra fiicei minore, in varsta de 12 ani la momentul respectiv, ocazie cu care a atins-o in mod frecvent in zone intime. Totodata, in cursul anului 2022, in mod repetat, inculpatul a intretinut acte sexuale orale cu minora. ... citeste toata stirea