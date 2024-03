Si-a violat nepoata de 5 ani, doua seri la rand

Un barbat de 35 de ani dintr-o localitate limitrofa municipiului Brasov a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, el fiind acuzat ca si-ar fi violat in mod repetat nepoata in varsta de 5 ani, a informat, sambata, 9 martie, Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov."In seara zilei de 7 martie, in timp ce se afla la locuinta din zona limitrofa a municipiului Brasov, o persoana de sex masculin, in varsta de 35 de ani, profitand de imposibilitatea persoanei vatamate, in varsta de 5 ani, de a se ... citește toată știrea