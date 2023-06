In urma verificarilor efectuate de comisarii de la Protectia Consumatorului la Complexul turistic Cheile Gradistei din Moeciu, sat Cheia nr. 32A, in care erau cazati copiii care au ajuns la spital in aceasta saptamana din cauza unei toxiinfectii alimentare, au fost aplicate mai multe sanctiuni. Astfel, operatorul comercial a fost sanctionat cu o amenda de 10.000 de lei si oprirea defintiva de la comercializare a unor produselor neconforme, in valoare de aproximativ 9.897 de lei. Protectia ... citeste toata stirea