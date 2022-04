Si-au agresat concubinele, s-au trezit scosi din casa de politisti

Duminica, 3 aprilie, in judetul Brasov s-au deschis doua dosare penale sub aspectul savarsirii infractiunilor de "violenta in familie" si "amenintare".In primul caz, politistii au stabilit faptul ca la data de 3 aprilie, in jurul orei 15.00, in timp ce se aflau la domiciliul comun din municipiului Brasov, pe fondul unor discutii contradictorii, un tanar, in varsta de 26 ani, ar fi agresat-o fizic pe concubina sa, in varsta de 24 ani.In cursul aceleiasi zile, in jurul orei 17.40, ... citeste toata stirea