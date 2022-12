Si-au deschis carmangerie cu banii munciti in Germania

Oana si Ionut sunt doi tineri din Codlea, sot si sotie, care au avut curajul sa investeasca in propria afacere chiar in localitatea lor. Pasionati de produsele traditionale facute in perioada sarbatorilor de iarna, Ionut si Oana Micut au decis sa investeasca in acest domeniu si isi doresc sa creeze in timp chiar un brand al acestor produse la Codlea, arata publicatia locala Codlea Info.Pastrama de oaie, porc, carne la borcan, toba, muschiulet, caltabos, carnaciori si salam, ciolan afumat si ... citeste toata stirea