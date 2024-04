Si-au vandut copilul si pe 300 lei/luna

Trei persoane au fost trimise in judecata, intr-un dosar penal deschis pentru infractiuni de trafic de minori si rele tratamente aplicate minorului. Cazul e unul mai vechi, in instrumentare din noiembrie 2023, dar in urma cercetarilor ulterioare s-au dispus pentru miercuri, 3 aprilie, perechizitii la o stana si grajduri din judet, care ar apartine viceprimarului din Ungra, unde un copil ar fi fost exploatat prin obligarea la munca in conditii deosebit de grele.Stapan de sclavi, vicele din ... citește toată știrea