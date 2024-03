Si Brasovul are un medic in "Top 100 concedii medicale"

Un medic oncolog din Cluj a eliberat cele mai multe certificate si zile de concediu medical in Romania, in anul 2023: medicul a acordat, in total, 3.225 de certificate de concediu medical, insumand 93.912 zile de concediu, arata datele oficiale ale Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS). Este important de precizat ca un pacient oncologic poate beneficia de pana la 2 ani de concediu medical.Un medic de medicina interna din Olt ocupa locul 2 pe lista la numarul de certificate de ... citește toată știrea