Si cei mai buni soferi dau un raspuns gresit la acest test

O imagine a unei intersectii semnalizate a pus pe jar soferii din Romania. Lucrurile sunt mai complicate decat par la prima vedere, astfel incat o mare parte dintre ei au gresit raspunsul."Toata lumea, mergeti si predati permisul daca nu ati avut raspunsul asta. Hai sa vedem care este ordinea de trecere in aceasta intersectie. Pe mine sincer ma sperie ca sunt o gramada care au cazut in plasa", a spus pilotul Mihai Beldie (foto) pe pagina lui de TikTok.Care este raspunsul corect? "In primul ... citește toată știrea