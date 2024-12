Si el se voia presedinte al Romaniei. Nati Meir, gasit dupa 5 ani in Grecia. Va fi adus la Brasov, pentru 11 ani de inchisoare

Ministerul Justitiei anunta ca, la data de 18 decembrie 2024, a fost primita informarea privind admiterea predarii cetateanului Nati Meir, condamnat in Romania la 11 ani de inchisoare cu executare si localizat recent, pe teritoriul Greciei. Instanta elena a admis definitiv predarea lui Nati Meir si s-a solicitat intreprinderea demersurilor necesare in vederea preluarii sale, pana la data de 27 decembrie 2024.Nati Meir a fost dat in urmarire internationala, fiind emis pe numele acestuia un ... citește toată știrea