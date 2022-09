A inceput un nou an scolar, un nou an in care medicina scolara va functiona cu asistente, la Brasov. "Functionam cu asistente medicale si la nivelul municipiului, si in celelalte unitati. Nu peste tot. Problema este si de spatiu, problema este si de personal, cel putin pe perioada pandemiei, atata timp cat cursurile au fost in online, colegele cadre ... citeste toata stirea