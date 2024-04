Si in acest an, Lumina Sfanta de la Ierusalim va fi adusa in Brasov de jandarmi

Jandarmii brasoveni vor aduce Lumina Sfanta de la Ierusalim in judetul nostru sambata, 4 mai, in ajunul slujbei de Inviere. "Si in acest an, jandarmii brasoveni isi vor duce la indeplinire misiunea de suflet legata de sarbatorile pascale, si anume aceea de a aduce Lumina Sfanta de la Ierusalim in judetul nostru. Astfel, in Sambata Mare, o delegatie din partea unitatii noastre, condusa de domnul comandant se va deplasa la Aeroportul International Otopeni. De acolo vor lua Lumina ... citește toată știrea