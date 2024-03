Si in Prahova. TOEsI OAMENII PRIMARULUI. MARIANA CAJU, CONSILIERUL INVIZIBIL AL LUI VOLOSEVICI, PROPRIETAR LA MUNTE, LA MARE SI IN STRAINATATE

Program incarcat, cumul de functii intre spitale si ministerIanuarie 2021 - Consilierul enigmatic intra in scena. Anuntul angajarii Marianei Caju a surprins intr-o oarecare masura. Pana in momentul venirii in Ploiesti, aceasta isi desfasurase activitatea in judetul Brasov si nu era cunoscuta in mediul politic si administrativ din Prahova.Tot in ianuarie 2021, Mariana Caju a devenit membru in Consiliile de Administratie de la Spitalul de Pediatrie Ploiesti si de la Spitalul Municipal ... citește toată știrea