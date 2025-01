Si Massif-ul lui Coliban, si Cerbul de Aur al lui Scripcaru

Va fi reluat Festivalul TVR? "Un spectacol care cred ca face parte din istoria orasului nostru si ar fi pacat sa-l pierdem"Dupa o pauza de 5 ani, Festivalul Cerbul de Aur ar putea fi reluat la Brasov. In perioada urmatoare vor avea loc noi discutii intre municipalitate si conducerea TVR. Festivalul nu a fost agreat in mandatul Allen Coliban, astfel ca nici nu s-au mai deschis discutii despre o noua editie in ultimii 4 ani."Am avut o discutie la finalul anului trecut cu directorul ... citește toată știrea