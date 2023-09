De pe bicicleta, la spital. I s-a intamplat unei femei care mergea cu bicicleta in comuna Apata, marti, in jurul orelor 13.30, care a fost accidentata de un sofer. Accidentul a avut loc pe strada Mihai Viteazu. In urma coliziunii, biciclista a primit ingrijiri medicale de ... citeste toata stirea