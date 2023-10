Camera Deputatilor (for decizional) a adoptat un proiect de lege care aduce modificari Codului penal in sensul in care savarsirea de catre persoana care are obligatia legala de intretinere, fata de cel indreptatit la intretinere, a neplatii, cu rea-credinta, timp de 3 luni, a pensiei de intretinere stabilite pe cale judecatoreasca sau notariala este pedepsita cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.In forma de ... citeste toata stirea