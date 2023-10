Primaria Brasov a anuntat ca a inceput, in aceasta saptamana, inlocuirea cismelelor existente cu unele economice si prevazute si cu adapatoare pentru caini. Pana acum in oras au fost montate 7 astfel de cismele, in Livada Postei, Parcul Titulescu, Parcul Eroilor, Parcul Trandafirilor si Parcul Tractorul. In urmatoarele zile vor fi inlocuite cele din scuarul Berzei, pietonal Piata Astra, Bulevardul Stefan cel Mare, pietonal Valea Cetatii si Lacul Noua.Cu temporizator de debitNoile cismele, a ... citeste toata stirea