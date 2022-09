In perioada 01-11 septembrie 2022, in municipiul Brasov, are loc Festivalul Oktoberfest, iar pompierii au anuntat ca vor fi zilnic la eveniment, intre orele 12:00 - 24:00. "Pompierii militari din cadrul Detasamentelor 1 si 2 Brasov vor asigura masurile de prevenire si gestionare a situatiilor de urgenta pe tot parcursul programului festivalului, cu o autospeciala de stingere cu modul ... citeste toata stirea