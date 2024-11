"Si premiul pentru prostul anului merge la..." Cum a ajuns un sofer din Brasov de rasul internetului

O filmare realizata in centrul Brasovului a devenit virala pe retelele sociale, joi, 14 noiembrie, in doar cateva ore de la publicare. In imagini, mai multe masini sunt surprinse asteptand la semafor pe Bulevardul Iuliu Maniu, la intersectia cu strada Alexandru Ioan Cuza. Cu doar cateva secunde inainte ca semaforul sa se schimbe in verde, soferul unui autoturism decide sa porneasca, desi semaforul era inca rosu. Ghinionul sau a fost ca, pe banda din stanga, se afla o autospeciala de politie ... citește toată știrea