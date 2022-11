"Si tu poti fi un erou. Vino si doneaza sange!" Zeci de donatori au participat la cea de-a cincea actiune de donare de sange de la Victoria

Aproape 60 de persoane au daruit putin din timpul si sangele lor pentru a fi alaturi de cei aflati in suferinta, pe paturile de spital. Actiunea organizata in Victoria, marti, 25 octombrie 2022, de catre Laboratorul de Fapte Bune si compania Purolite, in parteneriat cu Centrul de Transfuzii Sanguine din judetul Covasna si Asezamantul "Sfintii Imparati Constantin si Elena" din Victoria s-a aflat la a cincea editie. Activitatea, derulata de aceasta data sub indemnul "Si tu poti fi un erou. Vino ... citeste toata stirea