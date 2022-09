Si un mesaj pe Facebook e motiv de arest

Miercuri, 21 septembrie, in jurul orei 17.30, politistii au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 49 ani, din municipiul Brasov, cu privire la faptul ca sotul sau a incalcat ordinul de protectie. Echipa operativa care s-a deplasat la fata locului a identificat la adresa specificata, un barbat, in varsta de 39 ani, pe numele caruia Judecatoria Brasov a emis ordin de protectie provizoriu, prin care i se interzice apropierea la o distanta mai mica de 100 metri fata de sotia sa si locuinta ... citeste toata stirea