Si victima, si inculpat: Dosarele pentru autovatamare nu sunt raritati in traficul din Romania

Stim ca nici in urma unui accident auto nu se intampla intotdeauna sa fie nevoie sa vina Politia la fata locului, sa faca constatari si sa se ajunga la deschiderea unui dosar penal, daca nu au existat victime de niciun fel. Atunci cum de, in practica, destul de frecvent, in cazul unei autovatamari, cand nici nu se pune problema implicarii altor participanti la trafic, poate, se ajunge la deschiderea unui dosar penal?Dosarele pentru autovatamare nu sunt tocmai raritati in traficul din Romania. ... citeste toata stirea