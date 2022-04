Si vila, si pensiune: niciun leu pe factura

Trei perchezitii domiciliare au efectuat joi, 31 martie, politistii brasoveni, la societatea care administreaza doua unitati de cazare turistica si la domiciliile reprezentantilor legali ai acestora. Politistii de la Economic, supravegheati de procurori, efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de evaziune fiscala in domeniul turismului. "Cercetarile au stabilit ca, in perioada 2017 - 2021, administratorii celor doua unitati de cazare, respectiv o ... citeste toata stirea