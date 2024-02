Siegfried Muresan, in plenul Parlamentului European: 7 masuri pentru sprijinirea fermierilor in Europa

Eurodeputatul PNL Siegfried Muresan afirma ca a prezentat, in plenul Parlamentului European, 7 masuri pe care Partidul Popular European (PPE) le sustine pentru sprijinirea fermierilor in Europa.Deputatul european Siegfried Muresan (PNL / PPE), vicelider al Grupului PPE din Parlamentul European responsabil pentru buget si politici agricole:"Una dintre marile reusite ale integrarii europene este calitatea hranei in Europa.Oamenii din Europa au incredere in calitatea hranei, in siguranta ... citește toată știrea