Siegfried Muresan, in plenul Parlamentului European: Tot ceea ce facem pentru Ucraina, trebuie sa facem si pentru Republica Moldova

Interventia deputatului european Siegfried Muresan (PPE / PNL), vicepresedintele Grupului PPE din Parlamentului European si presedinte al Delegatiei Parlamentului European la Comitetul Parlamentar de Asociere UE - Moldova, la dezbaterea din plenul Parlamentului in pregatirea Summit-ului UE - Ucraina."Am vazut cu totii anul acesta ca putem sa traim in siguranta si stabilitate in interiorul granitelor Uniunii Europene doar daca suntem inconjurati in vecinatatea estica de tari care sunt in ... citeste toata stirea