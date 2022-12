Siegfried Muresan: Moldova are nevoie acum de sprijin financiar. UE aloca 250 milioane de euro pentru a trece peste iarna

Europarlamentarul Siegfried Muresan a afirmat, miercuri seara, ca este foarte important pentru intreaga Europa sa sustina Republica Moldova, lucru pe care l-a afirmat si in carul unui eveniment care a avut loc la Bruxelles."Sustin cu fiecare ocazie pe care o am cresterea sprijinului pentru Republica Moldova in Europa. Astazi am vorbit la un eveniment organizat de Reprezentanta landului german Baden-Wurttemberg la Bruxelles despre cat de important este pentru intreaga Uniune Europeana sa ... citeste toata stirea