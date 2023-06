In perioada aprilie 2023-ianuarie 2024, Inspectoratul de Politie Judetean Brasov desfasoara activitati in cadrul Proiectului de prevenire a criminalitatii informatice Siguranta online.Cresterea exponentiala a numarului si rolului dispozitivelor de accesare a internetului, a dus implicit la cresterea numarului de utilizatori si functionalitatilor pe care le ofera digitalizarea in viata de zi cu zi. Criminalitatea informatica imbraca forme multiple, de la atacurile cibernetice prin intermediul ... citeste toata stirea