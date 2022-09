Siguranta rutiera in municipiul Brasov: maxim 34.179.465 lei in 4 ani

Intretinerea, confectionarea sau inlocuirea elementelor de siguranta de pe strazile din municipiul Brasov ar putea costa 34.179.465 lei in patru ani. Suma se regaseste in anuntul licitatiei prin care Primaria Brasov vrea sa incheie acorduri cadru pentru aceste servicii, procedura pentru care ofertele sunt asteptate pana in 14 octombrie.Conform caietului de sarcini aferent licitatiei, in baza acestui contract vor fi realizate reparatii sau inlocuire ale parapetelor, ... citeste toata stirea