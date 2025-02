Silviu Barbu, fost magistrat la Brasov, presedinte ANCR: Redobandirea cetateniei romane de moldoveni si ucraineni dureaza foarte mult din cauza falsurilor

Procesul de redobandire a cetateniei romane continua sa fie un subiect de interes major, in special pentru cetatenii Republicii Moldova. Potrivit presedintelui Autoritatii Nationale pentru Cetatenie din Romania (ANCR), Silviu-Gabriel Barbu (fost vicepresedinte al Curtii de Apel Brasov), in fiecare luna se inregistreaza aproape 5.000 de cereri pentru obtinerea cetateniei romane.Cate cereri sunt in asteptare?In prezent, exista aproximativ 160.000 de cereri in proces de examinare, din partea ... citește toată știrea