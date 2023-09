Podul de pe strada Timisul Sec din Brasov, din apropierea platformei CET, a devenit simbolul birocratiei care poate duce la producerea unor tragedii. Cu o traversa prabusita de sase ani si structura metalica adanc afectata de rugina, podul nu e reabilitat, pentru ca doua institutii nu pot finaliza schimbarea administratorului acestui obiectiv.Podul are o lungime de aproximativ 170 de metri si face parte din fosta sosea ocolitoare a Brasovului. Traficul auto in zona, in special cel industrial, ... citeste toata stirea