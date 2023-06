"Romanesc" este firul rosu care caracterizeaza programul de guvernare pe care liderul AUR, George Simion, l-a pus in dezbatere publica pentru romani.Dupa ce a facut turul tarii pentru discutii cu simpatizantii din care sa inteleaga care sunt dorintele si asteptarile romanilor de la un guvern, George Simion a pornit in al doilea tur, in care va prezenta viziunea AUR despre Romania anului 2030, dupa 6 ani de guvernare a partidului pe care il conduce.Joi, 15 iunie, in ziua instalarii ... citeste toata stirea