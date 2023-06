Simona Halep a fost audiata miercuri la Tribunalul din Londra in procesul de dopaj, scrie digisport.ro, precizand ca audierea va continua si ca un verdict ar urma sa fie pronuntat in aproximativ doua saptamani.Sportiva, alaturi de avocati sai, a incercat sa isi demonstreze nevinovatia, dupa ce anul trecut a fost depistata pozitiv cu roxadustat."A fost audiata astazi, dar va fi audiata si maine. In aproximativ doua saptamani ar trebui sa avem un ... citeste toata stirea