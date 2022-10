Simona Halep a fost testata pozitiv cu Roxadustat. ,,Incepe cel mai greu meci din viata mea: o lupta pentru adevar!" Mouratoglou tace

Simona Halep a fost testata pozitiv cu Roxadustat, la o proba recoltata la US Open, competitie la care a fost eliminata in primul tur de Daria Snigur, scor 2-6, 6-0, 4-6. Agentia Internationala de Integritate a Tenisului a anuntat ca Simona Halep a fost depistata cu Roxadustat, substanta inclusa pe lista substantelor interzise a Agentiei Mondiale Anti-Doping din 2022. Agentia de Integritate din Tenis a suspendat-o provizoriu pe sportiva, care va incerca in perioada urmatoare sa demonstreze ca ... citeste toata stirea