Simona Halep va fi audiata de Tribunalul de Arbitraj Sportiv cu usile inchise.Tenismena Simona Halep va fi audiata de Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), in perioada 7-9 februarie, in procesul ei impotriva Agentiei Internationale pentru Integritatea Tenisului (ITIA), potrivit News.ro.Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS), cu sediul la Lausanne, incepe miercuri audierile in cazul in care Simona Halep a fost suspendata patru ani pentru dopaj. Audierile sunt programate de miercuri pana vineri ... citeste toata stirea