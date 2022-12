Simona Halep mai adauga un etaj hotelului pe care-l are in Poiana Brasov

Foto: DECEMBRIE 2022Aflata in stare de suspendare provizorie dupa ce a fost depistata pozitiv in timpul unui control efectuat la US Open, la finalul lunii august, Simona Halep se poate concentra pe afaceri. Iar investitia din Poiana Brasov prinde contur, chiar daca anul acesta nu va primi clienti, aflandu-se inca in renovare.In 2017, Simona Halep a facut primele achizitii imobiliare in domeniul turismului. Atunci, ea a platit doua milioane de euro pentru achizitionarea fostei pensiuni ... citeste toata stirea