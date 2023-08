La mijlocul lunii august 2022, Simona Halep cucerea al 3-lea sau titlu la Rogers Cup si, odata cu el, atingea borne impresionante la Openul Canadei. In fata ei, jucatoare anonime, foarte tinere, inclusiv romance precum Georgia Craciun (573 WTA), Oana Georgeta Simion (541 WTA), Karola Bejenaru (523 WTA) sau Ylona-Georgiana Ghioroaie (451 WTA).Simona Halep, 31 de ani, aflata in stare de suspendare si in asteptarea verdictului pentru cazul ... citeste toata stirea