Simularea Evaluarii Nationale incepe pe 17 martie 2025

Simularea Evaluarii Nationale (EN VIII) 2025 are loc in modulul 4 de cursuri, mai exact incepe pe 17 martie cu proba la Limba si literatura romana, dupa cum prevede calendarul avizat de Ministerul Educatiei in sedinta Comisiei pentru Dialog Social (CDS). Zilele de 17, 18 si 19 martie pentru simularile probelor scrise sunt aceleasi ca datele propuse in proiectul de ordin de ministru privind organizarea Evaluarii Nationale 2025, anunta Edupedu.roRezultatele ar urma sa fie comunicate elevilor de ... citește toată știrea